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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

هل يملك دورتموند فرصة لإحراز لقب الـ"بوندسليغا"؟

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أكد ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء أن فريقه بإمكانه التتويج بلقب الدوري الألماني المعلق حالياً بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وفي تصريح أدلى به قائد الفريق الأصفر لمجلة "سبورت بيلد" تحدث فيه عن مسألة التتويج بلقب البوندسليغا قائلاً: "نحن نطمح في الفوز بلقب الدوري وأرى أننا بإمكاننا أن نصبح أبطالاً."
 
أضاف رويس قائلاً: "أتمنى أن نعود للعب مجدداً هذا الموسم للاستمتاع بالمنافسة، لا يزال كل شيء ممكناً".

ويأمل رويس في استعادة لياقته تأهباً لعودة منافسات الدوري بعد غيابه لفترة بسبب إصابة عضلية قائلاً: "أستغل فترة التوقف للتدرب جيداً حتى أسترجع كامل لياقتي ".

وأشار لاعب بروسيا دورتموند إلى إمكانية عودة المباريات دون حضور جماهيري قائلاً: "حتى في حالة إقامة المباريات دون جماهير، ستقوم كرة القدم بتقديم نوع من الترفيه في مثل هذه الأوقات".

ويحتل بروسيا دورتموند وصافة البوندسليغا بـ51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر. 
 

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