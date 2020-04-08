هل يملك دورتموند فرصة لإحراز لقب الـ"بوندسليغا"؟

وفي تصريح أدلى به قائد الفريق الأصفر لمجلة "سبورت بيلد" تحدث فيه عن مسألة التتويج بلقب البوندسليغا قائلاً: "نحن نطمح في الفوز بلقب الدوري وأرى أننا بإمكاننا أن نصبح أبطالاً."



أضاف رويس قائلاً: "أتمنى أن نعود للعب مجدداً هذا الموسم للاستمتاع بالمنافسة، لا يزال كل شيء ممكناً".

ويأمل رويس في استعادة لياقته تأهباً لعودة منافسات الدوري بعد غيابه لفترة بسبب إصابة عضلية قائلاً: "أستغل فترة التوقف للتدرب جيداً حتى أسترجع كامل لياقتي ".

وأشار لاعب بروسيا دورتموند إلى إمكانية عودة المباريات دون حضور جماهيري قائلاً: "حتى في حالة إقامة المباريات دون جماهير، ستقوم كرة القدم بتقديم نوع من الترفيه في مثل هذه الأوقات".

ويحتل بروسيا دورتموند وصافة البوندسليغا بـ51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

