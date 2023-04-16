هرتا برلين يقيل مدربه ويُعيد تعيين دارداي

من قبل beIN SPORTS April 16, 2023 17:42 أقال نادي هرتا برلين متذيل ترتيب الدوري الألماني الأحد مدربه ساندرو شفارتس وأعاد تعيين المجري بال دارداي.