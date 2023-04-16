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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

هرتا برلين يقيل مدربه ويُعيد تعيين دارداي

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أقال نادي هرتا برلين متذيل ترتيب الدوري الألماني الأحد مدربه ساندرو شفارتس وأعاد تعيين المجري بال دارداي.

AFP

ويحتل هرتا برلين المركز الأخير برصيد 22 نقطة. 
 

هرتا برلين الدوري الألماني
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