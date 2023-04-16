هرتا برلين يقيل مدربه ويُعيد تعيين دارداي من قبل beIN SPORTS April 16, 2023 17:42 أقال نادي هرتا برلين متذيل ترتيب الدوري الألماني الأحد مدربه ساندرو شفارتس وأعاد تعيين المجري بال دارداي. AFP ويحتل هرتا برلين المركز الأخير برصيد 22 نقطة. هرتا برلين الدوري الألماني السابق صور "فم" سانيه تسرق الأنظار في اقرأ التالي - آخر الأحداث April 16, 2023 17:42 هرتا برلين يقيل مدربه ويُعيد تعيين دارداي April 16, 2023 12:21 صور "فم" سانيه توضح حجم المشكلة مع مانيه April 15, 2023 18:44 مواجهة شتوتغارت ودورتموند تنتهي على وقع تعادل مثير April 15, 2023 17:36 بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه هوفنهايم April 14, 2023 23:12 شالكه يغادر المركز الأخير بفوز ثمين على هرتا برلين April 14, 2023 15:55 توخيل: أنا "المحامي الأول والمدافع الأول" عن مانيه April 14, 2023 15:42 مواجهة هامة في قاع الترتيب بين شالكه هيرتا برلين April 13, 2023 17:14 مونشنغلادباخ سينفصل عن تورام وبن سبعيني April 13, 2023 15:59 بايرن يبعد ماني عن مباراة هوفنهايم بسبب سوء السلوك April 12, 2023 09:19 الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27