هدف سريع يهدي فرانكفورت ثلاث نقاط ثمينة

وجاء الهدف الوحيد في المباراة إثر ركلة ركنية لعبت قصيرة للصربي فيليب كوستيتش، فحولها الأخير إلى النمسوي مارتن هينتيريغر الذي سددها مباشرة في شباك الحارس أوليفر بان.

وحاول هوفنهايم جاهدا العودة الى اللقاء وسنحت له العديد من الفرص، سجل منها هدفين ألغيا بداعي التسلل، ثانيهما في الوقت بدل الضائع، ليكون هدف الثانية 36 الفاصل بين الفريقين.

وهو الفوز الثالث تواليا لإينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم الذي لم يذق طعم الانتصار في ملعب منافسه منذ 9 نيسان/أبريل 2016 (2-صفر).

وتختتم المرحلة الافتتاحية لاحقاً في مباراة بين الوافد الجديد الى دوري الأضواء يونيون برلين ولايبزيغ.