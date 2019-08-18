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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الألماني

هدف سريع يهدي فرانكفورت ثلاث نقاط ثمينة

حسم إينتراخت فرانكفورت، سابع الموسم الماضي، مواجهته مع ضيفه هوفنهايم بالفوز عليه بهدف سُجّل بعد 36 ثانية على انطلاق اللقاء وذلك في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

وجاء الهدف الوحيد في المباراة إثر ركلة ركنية لعبت قصيرة للصربي فيليب كوستيتش، فحولها الأخير إلى النمسوي مارتن هينتيريغر الذي سددها مباشرة في شباك الحارس أوليفر بان.

وحاول هوفنهايم جاهدا العودة الى اللقاء وسنحت له العديد من الفرص، سجل منها هدفين ألغيا بداعي التسلل، ثانيهما في الوقت بدل الضائع، ليكون هدف الثانية 36 الفاصل بين الفريقين.

وهو الفوز الثالث تواليا لإينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم الذي لم يذق طعم الانتصار في ملعب منافسه منذ 9 نيسان/أبريل 2016 (2-صفر).

وتختتم المرحلة الافتتاحية لاحقاً في مباراة بين الوافد الجديد الى دوري الأضواء يونيون برلين ولايبزيغ.

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