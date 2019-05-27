هبوط شتوتغارت وصعود يونيون برلين

وضمن يونيو برلين صعوده إلى الدرجة الأولى (البوندسليغا) بفضل تسجيله خارج قواعده بعدما تعادل الفريقان 2-2 في شتوتغارت ذهاباً الخميس الماضي.

وكاد المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار يمنح الفوز لشتوتغارت في الدقيقة 89 بتسديدة قوية شبيهة بالتي هز بها شباك المنتخب الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، بيد أن حارس مرمى يونيون برلين تصدى لها.

وخاض بافار مباراته الأخيرة مع شتوتغارت حيث سينضم إلى صفوف بايرن ميونيخ بعدما تعاقد معه الأخير أواخر العام الماضي مقابل 35 مليون يورو.

وأنهى شتوتغارت موسمه في البوندسليغا في المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض دور فاصل أمام ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الأولى.

وصعد يونيون برلين للمرة الأولى إلى الدرجة الاولى ولحق بكولن وبادربورن إلى الدرجة الأولى.

وسيكون يونيون برلين خامس فريق من العاصمة الألمانية يشارك في البوندسليغا منذ إحداثها عام 1963.

كما ستكون العاصمة برلين المدينة الوحيدة الممثلة بفريقين في الدرجة الأولى الموسم المقبل إلى جانب هرتا برلين.