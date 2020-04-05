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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

هاينكس يشيد بقرار تثبيت فليك مدرباً لبايرن ميونيخ

أكد يوب هاينكس المدرب الأسبق لبايرن ميونيخ الألماني أن تجديد عقد هانتس فليك المدير الفني الحالي لبايرن قرار حكيم من إدارة النادي البافاري.

Reuters

وقال هاينكس ، الذي سبق له قيادة الفريق في ثلاث فترات مختلفة: "بالنسبة لي، إنه المدرب المثالي لأنه اكتسب خبرة كبيرة في مواقع عدة بكرة القدم".

وقاد هاينكس بايرن للفوز بثلاثية تاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) عام 2013 .

وأشاد هاينكس بفليك قائلاً: "فليك لديه الكفاءة والقيادة الاحترافية على كل المستويات والجدية والقدرة على الظهور الاجتماعي بطريقة ممتازة".

وأعلن بايرن الجمعة عن اتفاقه مع فليك (55 عاماً) على تمديد العقد حتى 30 حزيران/يونيو 2023 ، رغم توقف المنافسات المحلية والأوروبية بسبب وباء كورونا.


 

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