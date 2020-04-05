هاينكس يشيد بقرار تثبيت فليك مدرباً لبايرن ميونيخ

وقال هاينكس ، الذي سبق له قيادة الفريق في ثلاث فترات مختلفة: "بالنسبة لي، إنه المدرب المثالي لأنه اكتسب خبرة كبيرة في مواقع عدة بكرة القدم".

وقاد هاينكس بايرن للفوز بثلاثية تاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) عام 2013 .

وأشاد هاينكس بفليك قائلاً: "فليك لديه الكفاءة والقيادة الاحترافية على كل المستويات والجدية والقدرة على الظهور الاجتماعي بطريقة ممتازة".

وأعلن بايرن الجمعة عن اتفاقه مع فليك (55 عاماً) على تمديد العقد حتى 30 حزيران/يونيو 2023 ، رغم توقف المنافسات المحلية والأوروبية بسبب وباء كورونا.



