هانس فليك مستمر مع بايرن حتى نهاية الموسم



وجاء في بيان على موقع النادي أن بعد فوز بايرن السبت 2-صفر على ضيفه فولسبورغ في المرحلة 17 من الدوري المحلي "عُقد اجتماع بين الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه والبوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي والمدرب هانس فليك (...) وعلى إثره اتفق بايرن وهانس فليك أن يبقى الأخير مدرباً حتى نهاية الموسم الحالي أقله"، مشيراً إلى أن "تمديداً لعقده إلى ما بعد تلك الفترة "هو خيار صريح لبايرن ميونيخ".

وقال رومينيغه "نحن في بايرن سعيدون بعمل هانس فليك. تحت إشرافه كمدرب، كان التطور داخل المستطيل الأخضر رائعاً جداً، إن كان على صعيد جودة أدائنا أو النتائج التي حققناها".

وتابع رومينيغه البالغ 64 عاماً "لقد حققنا رقماً قياسياً جديداً في تاريخ دوري الأبطال (بنسخته الحديثة) الذي بدأ منذ 28 عاماً بتحقيقنا ستة انتصارات من 6 مباريات في دور المجموعات. وفي البوندسليغا اقتربنا من صدارة الترتيب".

وعُيِّن فليك، المساعد السابق لكوفاتش، مدرباً مؤقتاً منذ إقالة الأخير من منصبه في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقاد بايرن منذ استلامه المهمة إلى الفوز في ثماني مباريات في مختلف المسابقات مقابل خسارتين.

من جهته، أكد فليك (54 عاماً) الذي كان أيضاً مساعد المدرب يواكيم لوف الذي قاد ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل "أنا سعيد جداً أن بايرن لا يزال يضع ثقته بي كمدرب. أنا أستمتع بالعمل مع الفريق والجهاز الفني. لقد حققنا مركزاً جيداً لننطلق منه في القسم الثاني من الموسم إن في البوندسيليغا، كأس ألمانيا أو دوري الأبطال".

فيما أكد صالحميدزيتش "حقيقة أن لاعبينا كانوا مقنعين للغاية في الأسابيع القليلة الماضية من حيث طريقة لعبهم والشخصية التي أظهروها، تظهر أننا على المسار الصحيح مع هانس فليك على رأس الجهاز الفني".

وأنهى بايرن دور الذهاب في البوندسليغا في المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف لايبزيغ المتصدر، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي تشيلسي الإنكليزي.