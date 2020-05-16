هالاند يقص شريط الأهداف بعد توقف كورونا الإجباري

وأصبح الدوري الألماني الأول من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا يستعيد منافساته بعد تفشي "كوفيد-19".

وأبقى هالاند (19 عاما) على نجاعته التهديفية عندما افتتح التسجيل لدورتموند في مرمى ضيفه وجاره شالكه ضمن المرحلة السادسة والعشرين بعد تمريرة من زميله البلجيكي تورغان هازار، وذلك بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة في ملعب "سيغنال ايدونا بارك" الخالي من الجماهير.

ورفع هالاند رصيده إلى 10 اهداف في 9 مباريات بعد قدومه من سالزبورغ النمسوي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون يورو.

وبعد تسجيله، ركض هالاند إلى المنطقة القريبة من الراية الركنية، واحتفل ضاحكا مع زملائه دون مصافحة أو معانقة، بسبب قيود التباعد الصارمة التي عبّدت طريق العودة الى الملاعب.

وبدلاً من صراخ واحتفال الجماهير، خصوصاً في "المدرج الاصفر" المهيب، سُمعت أصوات الموسيقى الاحتفالية في الملعب بعد ان هز هالاند الشباك.

وأنهى دورتموند الشوط الاول متقدما 2-صفر بعد تعزيز البرتغالي رافايل غيريرو الارقام في الدقيقة 45.

