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الدوري الألماني
الدوري الألماني

هاسيبي فخور برقمه القياسي الآسيوي في البوندسليغا

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أعرب قائد منتخب اليابان السابق ماكوتو هاسيبي عن فخره لأنه أصبح السبت اللاعب الآسيوي الأكثر مشاركة في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

Reuters

وقال هاسيبي في تصريح للموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني "أنا فخور جداً لأنني لعبت مباريات في الدوري الألماني أكثر من أي لاعب آسيوي آخر. لكن بالنسبة لي، كان من الأهم أكثر بكثير بالنسبة للفريق تحقيق الفوز".

ولعب هاسيبي البالغ من العمر 36 عاماً، أساسياً في المباراة التي خسرها أينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه ماينتس صفر-2 السبت في المرحلة الثلاثين، رافعاً عدد مشاركاته إلى 309 مباريات في البوندسليغا.

وتجاوز هاسيبي الرقم القياسي السابق والذي كان يتقاسمه مع الدولي الكوري الجنوبي السابق تشا بوم-كون الذي دافع عن ألوان أينتراخت فرانكفورت (122 مباراة) وباير ليفركوزن (185 مباراة) ودارمشتاد (98 مباراة).

وبدأ اللاعب الياباني مسيرته في الدوري الألماني مع فولفسبورغ (135 مباراة) عام 2008 وتوج معه باللقب عام 2009، ثم انتقل عام 2013 إلى نورمبرغ (14 مباراة)، ومنه إلى فرانكفورت (160) في العام التالي.

وفاز هاسيبي الذي يخوض موسمه الثالث عشر في ألمانيا، مع فرانكفورت بلقب مسابقة الكأس المحلية عام 2018، وهي السنة التي شهدت اعتزاله دولياً بعد قيادته اليابان في مونديال روسيا 2018.

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