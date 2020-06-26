هاجس "الهبوط" يسيطر على الجولة الأخيرة في ألمانيا

ويأمل فيردر بريمن (السابع عشر برصيد 28 نقطة) باحتلال المركز السادس عشر الذي يمنح صاحبه خوض ملحق فاصل "بلاي أوف" مع ثالث الدرجة الثانية والمحصور بين هايدينهايم والعريق هامبورغ.

ويقف فيردر بريمن أمام مهمة صعبة للغاية إذ عليه تبادل المراكز مع فورتونا دوسلدورف (السادس عشر برصيد 30 نقطة)، الذي يواجه مضيفه أونيون برلين.

وما يصعب مهمة بريمن أكثر أنه قد يخوض مباراته الأخيرة في البطولة دون هدافه الألباني ميلوت راشيكا الذي تعرّض لإصابة في الكاحل.

وقال مدرب بريمن فلوريان كوهفيلدت "نحن مدينون للجميع في النادي بأن نخوض المعركة حتى اللحظة الأخيرة، طالما أن ذلك لا يزال ممكناً حسابياً".

وكان بايرن حسم لقب البطولة كما ضمن بوروسيا دورتموند الوصافة، ليبقى الصراع على المركزين الأخيرين المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتنافس الثلاثي لايبزيغ (63 نقطة)، وبوروسيا مونشنغلادباخ (62 نقطة) وباير ليفركوزن (60 نقطة) على البطاقتين الأخيرتين، فيما سيكون نصيب الخاسر في هذه المعركة المشاركة الموسم المقبل في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتبدو مهمة لايبزيغ الأكثر سهولة إذ يواجه مضيفه أوغسبورغ، فيما سيكون على مونشنغلادباخ وليفركوزن تخطي هرتا برلين وماينتس على التوالي.







