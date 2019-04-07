"هاتريك" الجزائري بلفوضيل في شباك أوغسبورغ

اقترب يوليان ناغيلسمان مدرب هوفنهايم من تحقيق أحلامه الأوروبية في موسمه الأخير مع الفريق، بتحقيق فوز كاسح على مضيفه أوغسبورغ 4-صفر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني الأحد، يدين به لـ "هاتريك" لاعبه الجزائري اسحاق بلفوضيل.

ولم يخف ناغيلسمان (31 عاماً) الذي سينتقل إلى تدريب لايبزيغ في الموسم المقبل، طموحه بمنح فريقه الحالي فرصة المشاركة القارية في الموسم المقبل. وبنتيجة مباراة اليوم، رفع هوفنهايم رصيده الى رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة فقط عن فولفسبورغ صاحب المركز السادس الأخير المؤهل للمسابقات القارية.

وأتى فوز هوفنهايم في مباراة افتتح فيها الدولي الكرواتي أندري كراماريتش التسجيل في وقت مبكر (6) بعدما تابع كرة سددها الجزائري وارتدت من حارس أوغسبورغ غريغور كوبل.

وأكمل بلفوضيل المهمة بعد ذلك، بتسجيل هدفه الأول والثاني لفريقه بكرة رأسية (61)، قبل أن يستغل كرة بينية من النمسوي فلوريان غريليتش تابعها بيمناه (74)، وأكمل الثلاثية عندما وصلته كرة من رأس المجري آدم شالاي تابعها بيسراه في شباك الحارس السويسري غريغور كوبيل (82).

ودخل هوفنهايم دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



