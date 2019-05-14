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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

نوير يشكك بجهوزيته للمعترك الأخير مع بايرن ميونيخ

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أقر الحارس الألماني الدولي مانويل نوير إنه قد لا يكون جاهزاً لخوض مباراة فريقه بايرن ميونيخ الحاسمة في الدوري المحلي ضد إينتراخت فرانكفورت السبت المقبل.

Reuters

يغيب نوير عن الملاعب منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي لاصابة بربلة ساقه، وكان يأمل للعودة إلى صفوف بايرن في مباراته الأخيرة التي تعادل فيها ضد لايبزيغ السبت الماضي.

ويبحث بايرن عن لقبه السابع توالياً في الدوري وسيضمن هذا الإنجاز بحال عدم تعثره أمام فرانكفورت.

وقال نوير، المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، خلال حفل الاثنين حصل فيه على ميدالية رسمية في بافاريا بسبب العمل الخيري لمؤسسته مع الأطفال "لا تزال مباراة فرانكفورت ضمن تفكيري. لا يمكنني القول إذا كنت قادراً على اللعب أم لا. أعمل بجهد ويتعين علينا الانتظار بين يوم وآخر".

ويتصدر بايرن الترتيب قبل المرحلة الختامية بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند، مع أفضلية فارق كبير من الأهداف أيضاً (+52 لبايرن مقابل +35 لدورتموند).
 

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