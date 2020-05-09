نجاح تجربة العودة الألمانية أو فشلها يعتمد على..!

وستصبح البوندسليغا أول دوري من الدوريات الكبرى، تستأنف منافسات موسم 2019-2020، وذلك بدءا من 16 أيار/مايو، بعدما نالت رابطة الدوري ضوءا أخضر لذلك من السلطات السياسية. وستقام المباريات من دون جمهور، على أن تعتمد الأندية بروتوكولاً صحياً صارماً للوقاية من "كوفيد-19".

وستكون التجربة الألمانية محط ترقب العديد من البطولات الأخرى، لاسيما إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا التي تأمل في استكمال الموسم، لكنها لم تحدد خريطة طريق عملية وزمنية واضحة لذلك بعد، في حين أن فرنسا كانت الأولى بين الدوريات الكبرى التي تضع حداً للموسم وتعلن تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

ومع بدء العد العكسي لعودة الكرة الألمانية، حذّر باير-هوفمان في حديث نشرته شبكة "سكاي"، من أن الأمور قد تسير في غير اتجاه.

وأوضح "هم (الألمان) سيكونون الأوائل، لذلك بالتأكيد ثمة العديد من الأسئلة التي تطرح".

وتابع "علينا أن نكون صريحين في القول إن نجاح أو فشل هذا البروتوكول سيعود في جزء منه الى بعض الحظ الجيد أو العاثر (...) ربما لن يلتقط أحد العدوى وحينها يمكن اعتبار الأمر نجاحاً. لكن ذلك سيرتبط ربما بعد مخالطة أي أحد (من الفرق) مع أي شخص من المجتمع يحمل الفيروس، وتالياً أن لا يقوم بنقله إلى الفريق".

وأضاف "الآن البوندسليغا ستكون الأولى على صعيد العودة (بين البطولات الكبرى). بروتوكولهم سيكون موضع مراقبة من كثيرين في عالم كرة القدم، (سيكون) بمثابة اختبار. يبقى علينا أن نرى ما اذا كان سيشكل نجاحاً بالطبع مع الأخذ في الاعتبار صحة الجميع (...) ونأمل في أن ينجح".

وتأمل الأندية الأوروبية في التمكن من استكمال الموسم الحالي لأسباب شتى أبرزها الحد من الخسائر المالية التي تتكبدها جراء توقف إيرادات المباريات والبث التلفزيوني.

وخلال الأسبوع الحالي، ومع بدء دول أوروبية تخفيف إجراءات الإغلاق، فتحت أندية في إسبانيا وإيطاليا أبواب مراكز التدريب للاعبيها لتمارين فردية مع اعتماد بروتوكول صحي صارم يتضمن اخضاعهم لفحوص "كوفيد-19" واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، على أمل التمكن من استئناف التمارين الجماعية في وقت لاحق هذا الشهر، وربما المباريات في حزيران/يونيو.

في المقابل، لا تزال أندية الدوري الإنكليزي الممتاز تبحث عن صيغة للعودة، وهي تعقد اجتماعاً جديداً في 15 أيار/مايو، بعد يوم من إعلان متوقع لخطة حكومية لتخفيف إجراءات الاغلاق.

وعلى رغم رغبة الأندية والدوريات في استكمال الموسم، أعرب لاعبون في الآونة الأخيرة قلقهم من القيام بذلك في ظل الظروف الصحية الراهنة، لاسيما وأن بعض الأندية خصوصاً في إيطاليا وإسبانيا، كشفت تسجيل حالات إصابة بـ"كوفيد-19" في صفوفها مع بدء إجراء فحوص لأفرادها.

وقال باير-هوفمان "بطبيعة الحال، أعرب العديد من اللاعبين مخاوف كبيرة بشأن صحتهم وصحة أفراد عائلاتهم (...) وبالطبع ثمة الوضع العام في مجتمعاتهم حيث يقدمون مثالاً جيداً".

وتابع "في الوقت عينه، عندما ننظر إلى اللاعبين ذوي الرواتب المنخفضة وظروف التوظيف الصعبة، بالنسبة إليهم الضغط يتزايد من أجل تحقيق الدخل والحفاظ على مسيرتهم، حالهم كحال العديد من الناس حول العالم".





