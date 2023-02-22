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الدوري الألماني

ناغلسمان يفلت من الإيقاف ويُغرَم بـ50 ألف يورو

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أفلت مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان من عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الألماني لكنه فرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف يورو بسبب تصريحات غير رياضية ضد الحكام بعد الخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري.

Reuters

وسيكون ناغلسمان حاضرا على دكة البدلاء في قمة المرحلة الثانية والعشرين ضد مضيفه وشريكه في الصدارة أونيون برلين الأحد المقبل.

وأوضح الاتحاد الألماني أن ناغلسمان وافق على دفع الغرامة.

وفتح الاتحاد الألماني تحقيقا الأحد بعد اقتحام ناغلسمان غرفة ملابس الحكام في مونشنغلادباخ بعد صفارة النهاية حيث فجر جام غضبه بسبب الطرد المبكر لقطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو وتحديدا في الدقيقة الثامنة.

وأشارت تقارير إلى أن مدرب النادي البافاري صرخ في وجه الحكام وتحديدا حكم الساحة توبياس فيلتس، وسمعه صحافيون يقول وهو يضرب باب الغرفة "هذه مزحة، لا يستطيع أحد أن يقنعني بأن هذا (الخطأ) يستحق الطرد. إنه قرار قذر"، قبل أن يغادر ويصف الحكام بـ"ضعيفي الشجاعة".

واعتذر مدرب بايرن في وقت لاحق واعترف بأنه "تجاوز الحد"، لكنه أصر على أن البطاقة الحمراء غير عادلة.

ودافع فيلتس عن قراره في تصريح لقناة "سبورت 1" الألمانية صباح الأحد، وقال إنه لا توجد مشكلة بينه وبين ناغلسمان، مضيفا "لقد كان نقاشًا محتدما، لكن لم يتم تبادل الإهانات".

وحافظ بايرن ميونيخ على الصدارة رغم الخسارة أمام بوروسيا مونشغلادباخ، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند وأونيون برلين.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني يوليان ناغلسمان
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