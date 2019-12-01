مونشنغلادباخ يستعيد الصدارة

وفرض مهاجم مونشنغلادباخ الدولي السويسري الشاب بريل إيمبولو (22 عاماً) نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين (46 و71) وإهداره ركلة جزاء تسبب بها بنفسه في الدقيقة 49، وتمريره كرة حاسمة لباتريك هيرمان (51)، فيما افتتح الفرنسي الشاب ماركوس تورام، نجل ليليان بطل العالم مع منتخب "الديوك" عام 1998، التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، مسجلاً هدفه السادس في الـ "بوندسليغا" والتاسع في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسجل للفريق الخاسر الفرنسي جوناثان شميد (6) ولوكاس هولير (58).

ورفع مونشنغلادباخ الذي حقق فوزه التاسع هذا الموسم، رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه لايبزيغ وثلاث نقاط عن شالكه الثالث (25)، وأربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والذي خسر على أرضه السبت أمام باير ليفركوزن 1-2، علماً أن صاحب الصدارة سيستضيف النادي البافاري في قمة مباريات المرحلة الـ 14.

وانتزع فيردر بريمن فوزاً ثميناً من مضيفه فولفسبورغ 3-2، بفضل لاعبه ميلوت راشيكا من كوسوفو صاحب هدفين (13 من ركلة جزاء و83)، فيما سجل المهاجم ليوناردو بيتنكورت الهدف الثالث (39).

وسجل لأصحاب الأرض المهاجم الهولندي فوت فيغورست (36) والبرازيلي وليام دي أزيفيدو فورتادو (73).

وحقق بريمن فوزه الأول في مبارياته الأربع الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة في المركز التاسع، وبات مهدداً بخسارة مركزه في حال فوز أينتراخت فرانكفورت العاشر (17 نقطة) على ماينتس الإثنين في ختام مباريات هذه المرحلة.

