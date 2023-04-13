مونشنغلادباخ سينفصل عن تورام وبن سبعيني

وقال فيركوس "تناقشنا مع اللاعبين (تورام وبن سبعيني) ونعرف تماماً الوضع الحالي. عدم تمديد عقديهما اللذين يصلان إلى نهايتهما، هذا مؤسف، لأنهما قدما الكثير على الصعيد الرياضي في آخر أربع سنوات".

ووصل تورام البالغ 25 عاماً إلى بوروسيا صيف 2019 من غانغان، فخاض معه مسابقتي يوروبا ليغ (2020) ودوري أبطال أوروبا (2021).

ويحقق وصيف بطل العالم مع منتخب فرنسا أفضل مواسمه في البوندسليغا، مسجلا حتى الان 13 هدفاً في المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ (16)، وثلاثة في كأس ألمانيا.

سيخوض سبع مباريات مع فريقه في الدوري حيث ضمن البقاء متقدماً بفارق 12 نقطة عن آخر المهددين بالهبوط، إذ يحتل راهناً المركز العاشر.

من جهته، وصل بن سبعيني (27 عاماً و53 مباراة دولية) عام 2019 من رين الفرنسي، وأشارت تقارير صحافية الى نية بوروسيا دورتموند بضمه.



