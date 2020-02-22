مونشنغلاباخ يتعثر في الأمتار الأخيرة

أخفق بوروسيا مونشنغلادباخ في الأمتار الأخيرة من مباراته مع ضيفه هوفنهايم ليتعادل الفريقان 1-1 السبت في الجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبات رصيد مونشنغدلادباخ 43 نقطة وهو في عين العاصفة في السباق نحو مركز أوروبي في الأبطال.

على ملعب بوروسيا بارك، كان مونشنغلادباخ، الذي يملك مباراة مؤجلة، في طريقه لتحقيق فوز هزيل على ضيفه هوفنهايم، بهدف قلب الدفاع ماتياس غينتر بتسديدة من داخل المنطقة بعد ارتباك دفاعي اثر ركنية (11).

لكن بعد اهدار الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء لمونشنغلادباخ صدها الحارس اوليفر باومان (75)، خطف البديل البرازيلي لوكاس ريبيرو التعادل في اللحظات الاخيرة برأسية قريبة اثر ركنية (90+2).

وحقق فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط فوزه الاول في ست مباريات على ارض فرايبورغ، بهدفي اندريه هوفمان (37) واريك تومي (61).

وسجل كولن ثلاثة أهداف في الشوط الاول ضمن الدوري للمرة الاولى منذ كانون الاول/ديسمبر 2017، محققا فوزه السادس في آخر 8 مباريات، على مضيفه هرتا برلين 5-صفر.

وتابع كولن هربه من منطقة الهبوط ليتخطى بفارق الاهداف برلين الجريح. سجل للفائز الكولومبي جون كوردوبا (4 و22)، النمساوي فلوريان كاينتس (38 و62) ومارك أوث (69).

