مولر سئم من دور البديل في بايرن

وقال مولر (30 عاما) في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية "في المباريات الخمس الأخيرة شهدنا اتجاها لا يجعلني سعيدا".

وفي المباريات الخمس الأخيرة، اقتصرت مشاركة مولر على الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة في مباراتين فقط، وخسر مركزه الأساسي لصالح البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن هذا الإبعاد ولّد لدى مولر رغبة في ترك الفريق الذي بدأ معه كرة القدم مذ كان في العاشرة من عمره، في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

لكن مولر المتوج بطلا للعالم مع المنتخب الألماني عام 2014، والمبعَد عن منتخب بلاده بقرار من المدرب يواكيم لوف في آذار/مارس الماضي، لم يؤكد لكيكر ما إذا كان يرغب بالرحيل عن النادي البافاري.

وقال "ثمة تكهنات كثيرة، لكني لا أريد أن أغذيها أيضا".

إلا أن مولر أضاف "لقد بلغت الثلاثين من عمري، وأنا في حالة جيدة وما زلت متعطشا للنجاح، مع النادي، وعلى المستوى الشخصي أيضا (...) أنا مقتنع تماما أنه بمواصفاتي، يمكنني الاستمرار بمساعدة الفريق".

وخاض مولر 449 دقيقة فقط مع بايرن منذ بداية الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً ومرر أربع كرات حاسمة، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

ويعد مولر، نائب قائد الفريق، أحد الرموز بالنسبة إلى مشجعي بايرن، لاسيما بفضل شخصيته المرحة ولهجته البافارية، وهو خاض 425 مباراة مع بايرن في مختلف المسابقات منذ موسم 2010-2011، وسجل خلالها 163 هدفا. وتوج مولر مع بايرن بلقب البوندسليغا ثماني مرات، وكأس ألمانيا خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا عام 2013.