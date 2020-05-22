موعد وكيفية مشاهدة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت بث مباشر حصرياً عبر beIN SPORTS

موعد مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت
البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت يوم السبت 23 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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