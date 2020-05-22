موعد وكيفية مشاهدة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت بث مباشر حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS May 22, 2020 15:03 مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.