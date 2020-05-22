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الدوري الألماني
الدوري الألماني

موعد وكيفية مشاهدة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت بث مباشر حصرياً عبر beIN SPORTS

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مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

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موعد مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت

 

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت يوم السبت 23 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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بايرن ميونيخ اينتراخت فرانكفورت
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