العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الألماني

موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين في بث مباشر عبر beIN SPORTS

من قبل

مشاهدة البث المباشر اليوم ومعرفة القنوات الناقلة عبر beIN SPORTS لجدول مباريات الدوري الألماني الأحد وموعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين لمشاهدة البث المباشر تجدونها هنا في جدول تفصيلي.

Reuters

تتجه الأنظار الأحد نحو ألمانيا من أجل مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين على أرض الأخير في بث مباشر، إذ سيتاح لمشتركي beIN SPORTS فرصة تغطية فريدة لمسابقة البوندسليغا العائدة للحياة بعد انقطاع استمر لقرابة شهرين.

ونطلعكم على موعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون في جدول نعرض من خلاله أهم مباريات يوم الأحد من الدوري الألماني  ضمن الجولة السادسة والعشرين، كما تجدون هنا مواجهات لا يمكن تفوتيتها في البث المباشر، مثل مباراة ماينتز ومضيفه كولن وغيرها.

موعد مشاهدة مباراة بايرن ويونيون ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة

موعد مشاهدة مباراة كولن ماينتز ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة

 

مشاهدة البث المباشر لبايرن ميونيخ ويونيون سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وسننقل إلى جانب مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني مواجهات قوية ضمن دوري الدرجة الثانية في ألمانيا أيضاً.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة لايبزيغ وفرايبورغ يوم السبت.

جدول مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

موعد أهم مباريات اليوم (الأحد) في البث المباشر بايرن ميونيخ ويونيون برلين

المباراة

القناة الناقلة

موعد المباراة

درجة ثانية: أرمينيا بيلفيد × أوزنابروك

HD 4

الأحد 17 مايو - 14:30

كولن × ماينتز

HD 1

الأحد 17 مايو - 16:30

يونيون برلين × بايرن ميونيخ

 HD 1

الأحد 17 مايو - 19:00
الدوري الألماني البث المباشر فيروس كورونا
السابق ترتيب الدوري الألماني 2019 - 2
اقرأ
ترتيب الدوري الألماني 2019 - 2020 مع آخر التحديثات
التالي فيردر بريمن يضع أحد لاعبيه في
اقرأ
فيردر بريمن يضع أحد لاعبيه في الحجر الصحي

آخر الأحداث