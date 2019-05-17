موعد البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت السبت 18 مايو انطلاقاً من الساعة 16:30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 5.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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