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موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر

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مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت ستكون متاحة السبت في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر

 

موعد البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت

 

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت السبت 18 مايو  انطلاقاً من الساعة 16:30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 5.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

بايرن ميونيخ آينتراخت فرانكفورت
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