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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند والبث المباشر

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ضمن الجولة 28 من الألماني لكرة القدم ستكون متاحة في البث المباشر حصرياً عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

AFP

مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ستكون واعدة ومشاهدة البث المباشر لها لا يفوّت خصوصاً في ظل الحماوة الموجودة في الدوري الألماني بين غريمين تفصل بينهما نقطتان.

موعد مباراة بايرن ودورتموند يأتيكم يوم السبت في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرّمة عبر القناة HD5.

وستكون المباراة متاحة أيضاً عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية والكومبيوتر.

يتصدر دورتموند الترتيب برصيد 63 نقطة متقدماً بنقطتين وصيفه بايرن ميونخ حامل اللقب والذي يواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم في الحفاظ على تتويجه.

والمباراة تعيش من أيام حرب كلامية بين أنصار الفريقين وحتى على المستوى الرسمي حيث أطلق كوفاتش منتصف الأسبوع الحرب الكلامية رافعا سقف التحدي ضد غريمه بترجيحه أن يخرج بطل الدوري في المواسم الستة الماضية، فائزا من المباراة التي يستضيفها على ملعبه "أليانز أرينا".

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