موعد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ

موعد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ

البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ السبت 18 مايو انطلاقاً من الساعة 16:30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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