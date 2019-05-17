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موعد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ

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مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ ستكون متاحة السبت في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ في أهم مباريات يوم السبت

 

موعد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ

البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ السبت 18 مايو  انطلاقاً من الساعة 16:30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

بوروسيا دورتموند
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