مواجهة دورتموند-بايرن ستكون حاسمة بالنسبة إلى مولر

ويتصدر بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن دورتموند قبل مواجهتهما المرتقبة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في 26 أيار/مايو.



واستأنف الفريقان الدوري الألماني في نهاية الأسبوع بطريقة مميزة بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، فدكّ دورتموند شباك جاره شالكه في مباراة دربي مدينة الرور برباعية نظيفة، في حين عاد الفريق البافاري بفوز من العاصمة على أونيون برلين بهدفين نظيفين.



وعن المواجهة قال مولر: "المباراة في دورتموند ستقرّر مدى الإثارة التي ستشهدها الأسابيع القليلة المقبلة، هذا أمر مؤكد".



ويعتمد الفريق البافاري في مواجهته مع دورتموند على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري إلى 26 بعد تسجيله من ركلة جزاء في مرمى أونيون برلين الأحد، ليقترب من الرقم القياسي المطلق في موسم واحد المسجل باسم "المدفعجي" غيرد مولر مع 40 هدفاً موسم 1971-72.



وقال مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك بأنّ مهمة المهاجم البولندي لن تكون سهلة لكن "ليفاندوفسكي يملك النوعية، إذا كان هناك لاعب يستطيع ذلك فهو ليفاندوفسكي بالتأكيد".