مليون يورو من ليفاندوفسكي وزوجته لمواجهة فيروس كورونا

وتكفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزوجته بقرابة مليون يورو في سبيل مواجهة فيروس كورونا الذي تسبب بإيقاف معظم الأحداث الرياضية حول العالم.

وأتت جهود نجم بايرن ميونيخ الألماني لتكمل الكثير من الحملات الواعدة وعلى رأسها من زميليه كيميتش وغوريتسكا، إذ نص مشروع الأخيرين على فتح باب التبرعات وقد بدأ فعلياً بتبرعهما معاً بمليون يورو.

وقال كيميتش: "يمكن لأي شخص أن يساعد، سواء على نطاق صغير أو كبير"، مشيراً إلى ضرورة التعاون في سبيل مواجهة هذا الفيروس للتغلب عليه وموضحاً أن أي مساعدة مهما كان نوعها من شأنها أن تدعم مساعي التخلص من كورونا.



وصرحّ ليفاندوفسكي لصحيفة بيلد الألمانية: "هذا الوضع يؤثر على كل واحد منا، لذلك عليك اتباع التعليمات والاستماع إلى الذين يملكون معرفة أفضل"، مشدداً على ضرورة التحلي بالمسؤولية.



وتابع ليفاندوفسكي: "جميعنا على دراية بالوضع الصعب".

وكان منتخب ألمانيا تبرع بمبلغ 2.5 مليون يورو مقدماً إسهاماته للتصدي للفيروس.