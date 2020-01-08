معسكر بايرن في قطر: البطل حين يشحذ أسلحته

هُمام كدر - ملاعب أسباير

كلما جاء بايرن ميونيخ إلى قطر، وحضرت تدريباته وتابعت أجواء المعسكر ككل من المكتب الإعلامي إلى مدربي اللياقة، يحفزني ذلك كصحافي أن أجدد أدواتي المهنية وأطور من أسلوبي في الكتابة، ببساطة لأن هذا العملاق الكروي لا يعطي دروساً فقط بالرياضة بل بالتنمية البشرية أيضاً.

من بعيد، يبدو أنه الفريق الذي لا يُهزم، والذي يدور اللعب فيه مثل الماكينات، بلا صدأ أو تعب، ولكن ما إن تقترب من لاعبيه؛ حتى ترى الكم الهائل من العمل، ربما قبل أن يصحو أول لاعب في المعسكر الشتوي وبعد أن ينام آخرهم بساعات.

عمل منظم وممنهج يجعل من الهالة حول سيد البوندسليغا مستحقة دائماً، سواء وهو يحتل المرتبة الثالثة على لائحة الترتيب فارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتصدر ونقطتان عن بوروسيا مونسنغلادباخ الثاني.

معسكر بايرن في ملاعب أسباير زون 2020 هو العاشر توالياً للفريق البافاري في الدوحة، والأول للمدرب هانسي فليك في قطر، ولثاني مرة منذ تسع سنوات ينهي الفريق النصف الأول وهو غير متصدر.

الموسم الماضي وحين جاء الفريق ليعسكر في الدوحة كان الفارق 6 نقاط عن دورتموند، عاد بايرن بقيادة كوفاتش وقاد الفريق للقب قبل أن يقال هذا الموسم.

بالمناسبة شخصية فليك لا تشبه أي شخصية مدرب رأيته مع بايرن في السنوات الأخيرة،إنه جدي للغاية ومتواضع جداً.

سواء كان متصدراً بفارق 11 نقطة عن فولفسبورغ بعد نهاية نصف موسم 2014-2015 على سبيل المثال أو في المركز الثالث كما هو الآن فأن كمية الجدية في التمارين والتحضيرات لا تختلف أبداً.

جلست إلى جانب مشجع بافاري شاب اسمه جوهانس بيرنير، فقال لي إنه جاء من ألمانيا إلى قطر الموسم الماضي ورغم تأخر الفريق بفارق من النقاط عن الصدارة إلا أنه كان مؤمناً أن اللاعبين الذين يراهم الآن هم من سيصعدوا لحصد لقب بوندسليغا.

قلت لجون كما يناديه رفاقه: "أنت متأكد أن بايرن سيفعلها أيضاً هذا الموسم؟ فأجابني نعم بالتأكيد، انظر لكم التدريبات البدنية والتكتيكية الرائعة التي يقوم بها فليك، إن هذا الفريق لن يرضى سوى بالفوز في الدوري والكأس ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا كحد أدنى.

سألت المشجع الشاب، "من مدربك المفضل في بايرن في السنوات العشر الأخيرات" فأجاب من دون تردد: "يوب هاينكس"، (لا أخفي أني توقعت بيب غوارديولا) لكن الشاب أردف بالأسباب فقال: "لقد لعبنا معه الكرة السهلة واللعب الهجومي الجميل لقد كان كل شيء مثالياً".

ومن لاعبك المفضل ؟ هنا توقعت أن يقول روبن فقال: "ريبيري".

بدأ بايرن معسكره يوم السبت الماضي ويستمر حتى الجمعة بمشاركة 26 لاعباً، يغيب عنهم روبيرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان وخافي مارتينيز ونيكلاس زوليه.



انتهت دردشتي معه الشاب العشريني وكانت عين معه وعين على التمارين التي بدأت بالتركيز على إحماء قوي للاعبين، في حين أن الحراس يقومون بتدريباتهم الخاصة مع المدربين توني تابالوفيتش (حارس سابق في شالكه وماينز) وتوم ستاركي (حارس سابق في بايرن). نوير لا يتلقى الأهداف كثيراً لكنه يحفز زميليه أيضاً لتقديم الأفضل.

بالمناسبة لا أسماء رنانة في الكادر التدريبي لفليك الذي منح الثقة حتى نهاية الموسم، ولا أسماء أجنبية ما عدا أحد المعالجين الفيزيائين الإيطالي جياني بيانتش.

أسمع من بعيد صيحات الجماهير، أهب للذهاب إلى المكان الذي يدخل ويخرج منه اللاعبون من الملاعب إلى الفندق وبالعكس يطل حسن صالحميزتش ومعه الرجل المشهور، أولفير كان الذي وصل اليوم الأربعاء إلى الدوحة بعد تسلمه منصبه الجديد كعضو في مجلس إدارة النادي.

وقال كان في تصريح نقله موقع النادي "أود اغتنام الفرصة لإلقاء نظرة عن قرب. كيف هي الأجواء وكيف حال اللاعبين؟"، ثم ذهب مباشرة إلى العمل فور وصوله قطر. بينما كان الفريق يؤدي تدريبات بدنية مكثفة، تبادل كان الحديث مع الجهاز الفني والموظفين.

الجماهير التي تجلس مُتابعةً التدريب أكثر من تلك التي تنتظر اللاعبين لالتقاط الصور والتوقيعات، وبين الجمع المتنوع من عرب وأجانب قصص تستحق أن تروى، فهاهو الشاب الكويتي عبد الله دشتي الذي يأتي سنوياً إلى قطر لمتابعة بايرن، يقول إنه يحب هذا النادي منذ عام 1987 ويحضر من 4 إلى 5 مباريات له سنوياً في ألمانيا.

بدورهم اللاعبون ينتقلون من تدريبات اللياقة والتحمل وجر الأوزان الحديدية، إلى تمارين الكرات الأكثر إمتاعاً بالتأكيد بالنسبة لهم وللحاضرين، وها هم ينقسمون لأربعة فرق كل فريق مكون من خمسة لاعبين، بواتيغ في أحدها وكوتينيو ومولر وتياغو ألكنتارا لفرق أخرى على كل فريق تسجيل هدف.

في النهاية فاز فريق ألكنتارا الذي سجل 9 أهداف.

التمارين مع نهايتها لا تخلو من بعض الاحتفالات الفكاهية بين اللاعبين، طبعاً القدامى أمثال مولر وتياغو يقودون هذه الاحتفالات بينما الشبان أمثال جوشوا زيركزي وساربريت سينج وليون داجاكو لم يكن لديهم تلك الاحتفالات الظاهرة.

بقي أن أخبركم أني تعرفت عن قرب على أحد أشهر الأطباء الرياضيين في العالم هانز فيلهلم فولفارت مولر (مواليد 1942) طبيب بايرن ميونيخ منذ عام 1977، والذي استقال عام 2015 بسبب خلاف مع بيب غوارديولا ثم عاد في ولاية هاينكس الثالثة بين عامي 2017 و2018.

قلت للطبيب الشهير إني كتبت عنه مقالاً باللغة العربية فقال أرسله لي لدي العديد من الأصدقاء العرب.

استمر التدريب الصباحي المفتوح لساعة ونصف كما هو معتاد، عاد بعدها اللاعبون إلى الفندق للاستراحة وتناول الطعام، قبل أن يتحضروا مجدداً إلى التدريب المسائي المغلق والذي على أغلب يقوم به المدرب بفليك بما هو لازم لعودة الفريق للصدارة.