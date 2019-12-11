مصير مدرب بايرن ميونيخ سيبت به قريباً

وقال رومينيغه لموقع صحيفة "بيلد سبورت" الاسبوعية على شبكة الانترنت "في 21 كانون الأول/ديسمبر نخوض المباراة الأخيرة ضد فولفسبورغ (قبل العطلة الشتوية لمدة شهر)، وسنجتمع في هذا اليوم أو اليوم التالي لاتخاذ قرار".

وتم تعيين فليك مدرباً مؤقتاً لبايرن مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى كانون الثاني/يناير بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من مهامه بسبب النتائج السيئة.

وبعد بداية مميزة لفليك (أربعة انتصارات، 16 هدفا وشباك نظيفة)، سقط الفريق البافاري في مباراتين متتاليتين في البوندسليغا، بما في ذلك السبت الماضي ضد المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.

وبدا رومينيغه محبطاً من وضع الفريق لاسيما أنه حدد هدفاً لفليك لكي يحسم بقاءه على رأس الجهاز الفني لبايرن يتمثل باستعادة صدارة الترتيب قبل الاستراحة الشتوية.

ويحتل بايرن حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة المركز السابع في لائحة ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن مونشنغلادباخ، ولا يزال أمام فليك ثلاث مباريات قبل الدخول في العطلة الشتوية، ما يصعب من المهمة الملقاة على عاتقه.

