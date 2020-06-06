العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الألماني

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل

مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS

مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن بث مباشر اليوم 

موعد مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن

 

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ ومضيفه باير ليفركوزن اليوم السبت 6 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

بايرن ميونيخ
السابق فرايبورغ يصدم مونشنغلادباخ ويش
اقرأ
فرايبورغ يصدم مونشنغلادباخ ويشغل مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن
التالي

آخر الأحداث