مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS June 6, 2020 09:59 مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.