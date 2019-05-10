مشاهدة البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ



مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، إضافة لإمكانية حسم لقب البوندسليغا من خلالها.

ويأمل بايرن ميونيخ أن يحسم اللقب في حال فوزه مهما كانت نتيجة ملاحقه بوروسيا دورتموند مع ضيفه فورتونا دوسلدورف خاصة وأنّ البافاري يتصدر بفارق أربع نقاط عن دورتموند.

مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

وستنقل المباراة على HD5 السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة وبتعليق الزميل حفيظ دراجي.

مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.