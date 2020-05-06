مسودة اتفاق لاستكمال الدوري الألماني

تنوي ألمانيا السماح باستئناف دوري كرة القدم الذي توقف منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في آيار/مايو الحالي وراء ابواب موصدة بحسب مسودة اتفاق بين المستشارة انجيلا ومختلف الولايات، حصلت على نسخة منها وكالة "فرانس برس".

وجاء في المسودة بأن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية سيكون "من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية" للأندية الـ36 وهي فكرة "مقبولة" اعتباراً من تاريخ معين في أيار/مايو سيتم تحديدها خلال اجتماع عير تقنية الاتصال بالفيديو اليوم الأربعاء بين ميركل ورؤساء المقاطعات الألمانية الـ16 الذين يملكون الكلمة الفصل للسماح بمعاودة الأحداث الرياضية، في حين تحدثت وسائل الإعلام الألمانية عن تاريخ 21 أيار/مايو لمعاودة النشاط.

وبحسب مسودة الاتفاق، فإن "استئناف المسابقات يجب أن تسبقها فترة حجر صحي لمدة أسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة".

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على انهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 نادياً من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية على شفير الافلاس.

كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محورياً بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشياً.

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وتوقفت كرة القدم المحلية، مثلها مثل غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، مع تفشي وباء "كوفيد-19" الذي اقترب عدد وفياته من 250 ألف شخص. لكن ألمانيا بقيت من الدول الكبرى الأقل تأثراً بالوباء على صعيد الوفيات، لاسيما بالمقارنة مع دول البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز والفضل بذلك يعود جزئيا الى الى تكثيف الفحوص.

وكان بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب دوري بوندسليغا لدى توقف الدوري متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.