مدرب لايبزيغ "يعنّف" لاعبيه.. "تلامذة مدارس"!!

عاد لايبزيغ إلى مسلسل التعادلات وخسر فرصة اللحاق ببوروسيا دورتموند في وصافة الدوري الذي يتصدّره بايرن ميونيخ حامل اللقب بفارق 7 نقاط عن دورتموند.

وقال ناغلسمان "لا يمكننا سوى لوم أنفسنا. يجب أن نتعلم في يوم من الايام عدم تلقي الهدف الاول. عانينا في بداية المباراة، وهذا طبيعي لأنه الأسبوع الأول الذي نخوض فيه مباراتين منذ عدة أسابيع".

وتلقى لايبزيغ الهدف الأول من ركلة ركنية عجز مدافعوه بغرابة عن إبعادها، لتصل إلى الصربي ماركو غروييتش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة التاسعة.

وتابع مدرب هوفنهايم السابق البالغ 32 عاماً "تأخرنا لأننا كنا ندافع مثل فريق لتلامذة المدارس. ببساطة لم نقم بأي شيء، الجميع كان في موقعه، برغم ذلك سدد (غروييتش) بقدمه من داخل المنطقة".

وأضاف مدرب الفريق الذي تعادل مع فرايبورغ 1-1 في آخر مباراة على أرضه "هذه المرة الثانية توالياً نتلقى فيها على أرضنا هدفاً من ركلة ثابتة".

وبرغم تقدمه 2-1 عبر التشيكي باتريك شيك بعد طرد لاعبه مارسيل هالستنبرغ، عجز لايبزيغ عن حصد النقاط وتلقى هدف التعادل من ركلة جزاء للبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق العشر الاخيرة.

وتصدر لايبزيغ الدوري لفترة جيدة خلال الموسم الحالي الذي توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بيد أنه تراجع إلى المركز الثالث لتعادله أربع مرات في آخر خمس مباريات.