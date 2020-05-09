مدرب لايبزيغ وخطته للتعامل مع الكمامات

ويشتهر المدرب البالغ من العمر 32 عاما، والذي وصف في بداية مسيرته التدريبية بأنه مورينيو الصغير، باهتمامه الشديد بالتفاصيل وسيستفيد من حصص تدريبية مطلع الأسبوع المقبل للاعتياد على خوض مباريات في أجواء غير مألوفة بسبب الوباء.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الجمعة إنه سيواجه صعوبة في إعطاء تعليمات للاعبين بصوت عال وهو يرتدي كمامة رغم أنهم سيلعبون في ملاعب فارغة.

وتسمح القواعد الجديدة للمدربين بتحريك الكمامة لإعطاء التعليمات عن بعد للاعبين شريطة وجود مسافة 1.5 متر على الأقل بين المدرب والآخرين.

وأضاف ”سيتعين علي إزالة الكمامة من على وجهي لإعطاء تعليمات بصوت عال وبعدها إعادة تثبيتها. سيكون من الصعب التناوب بين الحالتين“.

وسيحاول المدرب الاستعداد لهذا الأمر عندما يعود فريقه للمران خلال الأيام القليلة المقبلة تأهبا لمباراته على أرضه أمام فرايبورغ يوم 16 مايو ايار.

وقال ”سأحاول التدرب قليلا“.

وقال مازحا للصحفيين ”أعتقد أنه سيتعين ارتداء كمامة مع وجود أشرطة مرنة إضافية. ربما يمكنني الحصول على واحدة تعمل بمفصلات كبيرة“.

ويحتل لايبزيغ، الذي تفوق على توتنهام هوتسبير في مارس اذار ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث في الدوري الألماني متأخرا بخمس نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر قبل تسع مباريات من النهاية.