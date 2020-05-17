متابعة تلفزيونية قياسية لعودة مباريات الدوري الألماني

وانطلقت عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي السبت، خمس مباريات من أصل ست مقررة ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا، لتصبح ألمانيا بذلك أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف المنافسات التي علقت في منتصف آذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وتستكمل مباريات المرحلة الأحد والإثنين، وأبرزها حلول المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفاً على أونيون برلين في وقت لاحقٍ اليوم.

وبحسب موقع "دي دبليو دي أل" الألماني المتخصص بوسائل الإعلام، تابع 3,68 ملايين شخص انطلاق المباريات عبر القنوات المدفوعة لـ"سكاي" الألمانية، أيّ ضعف عدد المشاهدين المعتاد للمباريات يوم السبت.

يضاف إلى هؤلاء نحو 2,45 مليوني مشاهد تابعوا البث المتعدد ("مالتيبليكس") عبر القناة المفتوحة لـ"سكاي"، بعد قرار الشبكة القيام بذلك للمباريات التي تلعب يوم السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

وبحسب الأرقام، استحوذت "سكاي ألمانيا" عبر القناة المدفوعة على 27,4 بالمئة من الحصة السوقية بعد ظهر السبت، مقابل 18,2 بالمئة للقناة المفتوحة.

وأفاد مصدر في رابطة الدوري الألماني وكالة فرانس برس أنّ المباريات تم بثها عبر قنوات تلفزيونية في أكثر من 70 بلداً حول العالم، بموجب اتفاقات معقودة سابقاً.

ولقيت بطولة ألمانيا في نهاية الأسبوع اهتماماً أكبر من العادة نظرا لأنها البطولة الكبرى الأولى التي تستأنف منافساتها بعد الجمود الذي أصاب الرياضة بسبب "كوفيد-19".

وبين البطولات الوطنية الكبرى الأخرى، لا تزال إسبانيا وإيطاليا وإنكلترا تعد الخطط لعودة محتملة يؤمل في أن تكون قرابة منتصف حزيران/يونيو، بينما كانت فرنسا الوحيدة بين كبار القارة التي تعلن أواخر نيسان/أبريل وقف الدوري المحلي بشكل مبكر، وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.