العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الألماني

مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ- الموعد والبث المباشر

من قبل

قمة الجولة ٢٨ من الدوري الألماني لكرة القدم بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ تتابعونها في بث مباشر وحصري عبر قنواتنا وخدماتنا.

Reuters

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ضمن الجولة ٢٨ ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنواتنا وخدماتنا.

مباراة دورتموند وبايرن، أو الكلاسيكر، قد ترسم إلى حد كبير ملامح بطل ألمانياـ خصوصا إن فاز البافاري المتصدر بفارق أربع نقاط عن غريمه، ٦١ نقطة مقابل ٥٧.

وستكون المباراة الحدث الأهم لعشاق كرة القدم بعد استئناف الأنشطة الكروية جزئيا منذ توقفت البطولات بسبب تفشي كورونا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ سيكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيف مكة المكرمة.

المباراة متاحة في بث مباشر وحصري عبر HD1  وHD5 وHD11 بالإنكليزية ويسبقها استوديو تحليلي يتناول آخر أخبار واستعدادات الفريقين.

كما وأنه بالإمكان مشاهدتها عبر الانترنت أينما كنتم بواسطة تطبيق CONNECT المتاح على كافة الأجهزة الذكية.

تقديم المباراة فنيا

يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند الثلاثاء قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند الثاني وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب وقد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

اقرأ أيضا


 

السابق التلميذ هالاند في مواجهة المعل
اقرأ
التلميذ هالاند في مواجهة المعلم ليفاندوفسكي
التالي

آخر الأحداث