مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ- الموعد والبث المباشر

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ضمن الجولة ٢٨ ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنواتنا وخدماتنا.

مباراة دورتموند وبايرن، أو الكلاسيكر، قد ترسم إلى حد كبير ملامح بطل ألمانياـ خصوصا إن فاز البافاري المتصدر بفارق أربع نقاط عن غريمه، ٦١ نقطة مقابل ٥٧.

وستكون المباراة الحدث الأهم لعشاق كرة القدم بعد استئناف الأنشطة الكروية جزئيا منذ توقفت البطولات بسبب تفشي كورونا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ سيكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيف مكة المكرمة.

المباراة متاحة في بث مباشر وحصري عبر HD1 وHD5 وHD11 بالإنكليزية ويسبقها استوديو تحليلي يتناول آخر أخبار واستعدادات الفريقين.

كما وأنه بالإمكان مشاهدتها عبر الانترنت أينما كنتم بواسطة تطبيق CONNECT المتاح على كافة الأجهزة الذكية.

تقديم المباراة فنيا

يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند الثلاثاء قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند الثاني وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب وقد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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