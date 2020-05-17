تتجه الأنظار الأحد نحو ألمانيا من أجل مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين على أرض الأخير في بث مباشر، إذ سيتاح لمشتركي beIN SPORTS فرصة تغطية فريدة لمسابقة البوندسليغا العائدة للحياة بعد انقطاع استمر لقرابة شهرين.

ونطلعكم على موعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون في جدول نعرض من خلاله أهم مباريات يوم الأحد من الدوري الألماني ضمن الجولة السادسة والعشرين، كما تجدون هنا مواجهات لا يمكن تفوتيتها في البث المباشر، مثل مباراة ماينتز ومضيفه كولن وغيرها.

مشاهدة البث المباشر لبايرن ميونيخ ويونيون سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وسننقل إلى جانب مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني مواجهات قوية ضمن دوري الدرجة الثانية في ألمانيا أيضاً.

التغطية المباشرة

تشكيلة بايرن

تشكيلة يونيون برلين

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة لايبزيغ وفرايبورغ يوم السبت.