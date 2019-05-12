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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

ماينتس يوجه ضربة قاسية لآمال فرانكفورت بالتأهل لدوري الأبطال

وجه ماينتس ضربة قاسية جدا لآمال مضيفه إينتراخت فرانكفورت بخوض غمار دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ مشاركته الوحيدة السابقة حين خسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني عام 1960، وذلك بإسقاطه بين جماهيره 2-صفر الأحد في المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

AFP

ودخل فرانكفورت الى المرحلة وهو في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال لكنه خرج منها في المركز السادس خلف بوروسيا مونشنغلادباخ، الفائز السبت على نورمبرغ 4-صفر، وباير ليفركوزن الذي تعادل الأمس أيضا مع شالكه 1-1.

وما يعقد مهمة فرانكفورت الذي مني بهزيمته الأولى على أرضه أمام ماينتس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (1-3)، أنه يختتم الموسم خارج قواعده ضد بايرن ميونيخ الذي يحتاج الى الفوز لضمان احتفاظه باللقب بغض النظر عن نتيجة غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند.

وبدا فرانكفورت متأثرا بالمجهود الذي بذله الخميس في لندن حين اضطر لخوض شوطين إضافيين وركلات الترجيح أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي الذي بلغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب ضيفه الألماني.

وخسر فرانكفورت اللقاء في غضون 4 دقائق حين سجل النيجيري أنتوني أوجا هدفي ماينتس في الدقيقتين 53 و57، مسجلا ثنائيته الأولى في الدوري الألماني منذ 1297 يوما، وتحديدا من 24 تشرين الأول/اكتوبر 2015 لصالح فريقه السابق فيردر بريمن ضد فريقه الحالي ماينتس (3-1)، علما بأنه ترك الدوري الألماني في موسم 2016-2017 للانتقال الى الصين قبل عودته اليه في 2018 من بوابة فريقه السابق ماينتس (دافع ايضا عن الوانه بين 2011 و2013).

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