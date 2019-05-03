ماينتس – لايبزيغ: مهرجان تهديفي ينتهي بالتعادل

وخاض لايبزيغ اللقاء أمام ماينتس وعينه على اللقاء المرتقب في المرحلة المقبلة أمام المتصدر الحالي بايرن ميونيخ، الذي يلتقيه مجدداً بعد أسبوعين في المباراة النهائية لكأس ألمانيا في 25 أيار/مايو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

وسيكون لايبزيغ الذي حجز بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أمام موعد تاريخي للفوز بالكأس المحلية للمرة الأولى في تاريخه.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، مقابل 37 نقطة لماينتس في المركز الثاني عشر.

واستحوذ أصحاب الأرض على الكرة في الشوط الأول، إلا أن النجاعة التهديفية كانت لصالح الضيوف الذين ترجموا تسديدتين بين الخشبات الثلاث إلى هدفين بفضل المدافع كلوسترمان، بداية بعد تمريرة من تيمو فيرنر وتسديدة بالقدم اليمنى داخل المنطقة إلى أسفل الزاوية اليسرى (20)، وبسيناريو مكرر من فيرنر والمسدد كلوسترمان إلى وسط مرمى الحارس فلوريان مولر (32).

ونجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بفضل تمريرة من داني لاتزا وتسديدة من المهاجم أونيسيو بقدمه اليسرى داخل المنطقة إلى أسفل الزاوية اليسرى (43).

وأضاف لايبزيغ هدفه الثالث مع بداية الشوط الثاني عبر المتألق فيرنر بتسديدة من داخل المنطقة (49).

واستعاد ماينتس بصيص الامل بعدما مرر لاتزا من ركنية كرة وصلت إلى المدافع نياكاتي فأودعها المرمى (67). قبل أن يخطف أصحاب الأرض نقطة التعادل بعد تسديدة بالقدم اليمنى من المهاجم ماتيتا (83).



