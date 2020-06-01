ماهي "الجملة السر" التي سبقت تسونامي دورتموند؟

وبعد شوط أول بلا أهداف، أمطر دورتموند، بفضل ثلاثية من جيدون سانشو، شباك منافسه في الشوط الثاني وخرج بانتصار كبير ليصبح على بعد سبع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر قبل خمس جولات من النهاية.

وقال فافر لموقع النادي ”لقد قلت للاعبين جملة واحدة خلال الاستراحة وهي ‭‭‭‘‬‬‬نحن نحتاج إلى مواصلة ما نفعله‭‭‭‘‬‬‬“.

وأضاف ”لقد ضغطنا بشكل رائع وأرهقنا المنافس وكان من الواضح أنه لن يستطيع مواصلة اللعب بهذا الإيقاع حتى النهاية. كنا نريد ضمان عدم استغلال الهجمات المرتدة ضدنا“.

وتابع ”نجحنا في اللعب بنفس قوة الشوط الأول والتغيير الوحيد الذي حدث كان تحرك اللاعبين في جانب الملعب. عندما تم تنفيذ كل شيء أصبحت النتيجة 6-1“.

ويقدم دورتموند كرة هجومية رائعة هذا الموسم، ونجح منذ استئناف الدوري المحلي الشهر الماضي، بعد التوقف في مارس/آذار بسبب جائحة كوفيد-19، في تحقيق ثلاثة انتصارات سجل خلالها 12 هدفاً، مقابل هزيمة وحيدة 1-صفر أمام بايرن الأسبوع الماضي.