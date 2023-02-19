مانيه يعود إلى التمارين الجماعية مع بايرن ميونيخ



وتأتي عودة مانيه قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام أونيون برلين في "بوندسليغا"، وقبل قرابة أسبوعين ونصف من استحقاقه الأوروبي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال مانيه، المتوج بالنسخة الماضية من أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، وهو يهم بدخول أرض الملعب لبدء التمارين "هو شعور رائع".

وتمرن المهاجم البالغ 30 عاماً للمرة الأولى مع زملائه في الفريق منذ إصابته في عظمة الشظية اليمنى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ضد فيردر بريمن.

وخضع مانيه لعملية جراحية وحُرم من المشاركة في مونديال قطر العام الماضي مع السنغال، لكنه استأنف تمارين الجري في 24 كانون الثاني/يناير، ثم لمس الكرة مرة أخرى بعد أسبوع.

ولم يشارك مانيه، القادم من ليفربول الإنكليزي والذي اعتبر أبرز صفقات بايرن في الصيف الماضي، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم أمام سان جيرمان في ملعبه "بارك دي برانس" (فاز بايرن 1-صفر).

قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان الجمعة، إنّه مع أسبوع كامل من التدريب يمكن دمج مانيه في الفريق، حيث تلوح المواجهة ضد أونيون برلين بعد سبعة أيام على ملعب أليانز أرينا.

وأمام أونيون برلين الثاني فرصة انتزاع الصدارة من بايرن المتصدر بفارق نقطة (43 مقابل 42) في حال فوزه على ضيفه شتوتغارت الأحد، غداة خسارة عملاق بافاريا أمام مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 ضمن منافسات المرحلة 21.

ومن المتوقع أن يستأنف اللاعب الدولي المغربي نصير المزراوي الذي لمس الكرة الخميس التدريبات الجماعية الأربعاء.

