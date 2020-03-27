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الدوري الألماني

مارتينيز يتصدى لفيروس كورونا على طريقة مورينيو

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انتهج الإسباني خافي مارتينيز ذات الطريقة التي اتبعها البرتغالي جوزيه مورينيو في المساعدة بالتصدي لوباء كورونا.

Reuters

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة صوراً لمارتينيز لاعب بايرن ميونيخ وهو يقوم بمساعدة الصليب الأحمر في توزيع بعض الاحتياجات الأساسية لكبار السن والضعفاء.

وظهر مارتينيز وهو يتبع أهم الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) مثل القناع الواقي والقفازات.

وتابع نجوم بايرن ميونيخ وقفتهم المسؤولة في مواجهة فيروس كورونا إذ تبرع بعضهم بمبالغ مالية ضخمة وأنشأ البعض الآخر حملات تبرعات، إضافة لرسائلهم التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنكليزي قد ظهر وهو يقوم بتجهيز طرود الطعام إضافة لتوزيعها على المسنين والأشخاص الضعفاء في لندن.
 
وتوّحد نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا وهو ما ظهر سابقاً عند تضامنهم بالأقوال أو الأفعال مع الكثير من متضرري الكوارث في السنوات الأخيرة.

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