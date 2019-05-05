ليفركوزن يشعل الصراع على المركز الرابع



وعلى ملعب "باي أرينا"، استمرت معاناة فرانكفورت في الآونة الأخيرة بتلقيه هزيمة مذلة 1-6 على يد مضيفه باير ليفركوزن الذي عادل الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف في الشوط الأول بتسجيله الستة، في إنجاز سبقه اليه فريق واحد فقط هو بوروسيا مونشنغلادباخ في نيسان/أبريل 1978 حين اكتسح بوروسيا دورتموند 12-صفر (6 في الشوط الأول).

ورغم فشله في الخروج فائزاً إلا أن فرانكفورت بقي في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بسبب النتائج السيئة التي يحققها ملاحقه بوروسيا مونشنغلادباخ.

لكن التهديد الآن أصبح من باير ليفركوزن الذي حقق فوزه الرابع توالياً وأصبح على المسافة ذاتها من فرانكفورت مع فارق الأهداف لصالح الأخير قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بعد الفوز الذي تحقق الأحد في شوط واحد خارق شهد تسجيل أهداف المباراة السبعة.

وتناوب على تسجيل أهداف ليفركوزن كل من إبن الـ19 عاماً كاي هافيرتس (2) وجوليان براندت (13) والأرجنتيني لوكاس ألاريو (23 و34) والتشيلي تشارلز آرانغويس (28) ومارتن هينتيريغر (36 خطأ في مرمى فريقه)، فيما كان الهدف الوحيد للضيوف عبر الصربي فيليب كوستيتش (14).

وتشكل هذه الهزيمة القاسية، أسوأ تحضير لما ينتظر اينتراخت فرانكفورت الخميس في لندن حين يحل ضيفاً على تشيلسي الإنكليزي في اياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد أن اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه ذهاباً.

وفي مباراة هامشية، تعادل فرايبورغ مع ضيفه فورتونا دوسولدورف 1-1.

