ليفاندوفسكي يطالب بايرن بإجراء تعاقدات جديدة

وصرح المهاجم البولندي في مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد" الاسبوعية "في الهجوم، خسرنا ثلاثة لاعبين وهم فرانك ريبيري وآريين روبن و(الكولومبي) خاميس رودريغيز. وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع اي لاعب جديد لهذه المراكز".

وسبق لليفاندوفسكي البالغ من العمر 30 عاماً أن عبر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين. كما سقط في المباراة النهائية لدورة "أودي" الدولية الودية التي نظمها على ملعبه أمام توتنهام هوتسبر الإنكليزي وصيف بطل أوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الاصلي.

ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافار من شتوتغارت، كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب (19 عاما) من هامبورغ. وما زال يحاول استقطاب النجم الألماني الدولي لوروا سانيه الذي أصيب مؤخراً من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وتابع ليفاندوفسكي "حتى في حال التعاقد مع سانيه ما زلنا نحتاج إلى لاعب جناح آخر" من أجل مساندة الثنائي سيرج غنابري والفرنسي كينغلسي كومان، معتبراً أنه سيتم الترحيب "بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي".

ويعاني بايرن الذي يشرف على تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش لإيجاد بدلاء من الطراز الرفيع بعد رحيل العديد من الأسماء، على الرغم من أن صفوفه تعج بالنجوم، وهو امر يقلق ليفاندوفسكي الذي حذر قائلاً: "سيكون من الصعب لعب طوال الموسم مع 13 أو 14 لاعبا محترفاً واصحاب خبرة"، مضيفا "امامنا 50 او 60 مباراة، ولا يجب علينا فقط التفكير بالأسبوع المقبل، بل التفكير بالأشهر الثلاثة او الأربعة أو الخمسة او الستة المقبلة. لا نملك العدد الكافي من اللاعبين لأجل ذلك. (أولي) هونيس و(كارل هاينتس) رومينيغه يعرفان رأيي".

ووعد رئيس النادي هونيس والرئيس التنفيذي رومينيغه بإجراء تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف النادي البافاري للمنافسة بقوة في الموسم الجديد، علما ان بايرن حقق ثنائية الدوري - الكأس في الموسم المنصرم.

