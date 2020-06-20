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الدوري الألماني

ليفاندوفسكي يصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الألماني

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أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب أجنبي يسجل 33 هدفاً في موسم واحد ضمن الدوري الألماني بعدما سجّل ثنائية قاد بها بايرن ميونيخ للفوز 3-1 على ضيفه فرايبورغ اليوم السبت.

Reuters

وتابع ليفاندوفسكي كرة ارتدت من الحارس (24) ثم أضاف هدف بايرن الثالث  (37).  

وحقق ليفاندوفسكي إنجازه التاريخي متفوقاً على الغابوني بيار إيميريك اوباميانغ لاعب أرسنال الإنكليزي حالياً الذي سجل 31 هدفاً لصالح دورتموند في موسم 2016-2017.

ويمكن للمهاجم البولندي أن يزيد من غلته عندما يحلّ بايرن ضيفاً على فولفسبورغ في ختام المسابقة الأسبوع المقبل لكن من المستبعد أن يكسر رقم غيرد مولر القياسي البالغ 40 هدفاً والذي حققه في 1972.

وبات ليفاندوفسكي بإنجازه صاحب أعلى سجل تهديفي للاعب أجنبي أو ألماني منذ عام 1976-1977 عندما سجّل دييتر مولر (34 هدفاً) وهو رقم قد يكسره الأسبوع المقبل.

 

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
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