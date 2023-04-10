لوكا هرنانديز يعود إلى تمارين الكرة مع بايرن ميونيخ

كتب الفريق البافاري في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين أن لاعبه البالغ 27 عاماً "انتقل إلى المرحلة التالية من عملية التعافي، من خلال بعض التمارين والمراوغات".

ووقع المدافع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في الدقيقة التاسعة من مباراة فرنسا الأولى في المونديال ضد أستراليا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. دخل شقيقه تيو بدلاً منه مكملاً المشوار حتى نهائي لوسيل حيث خسر "الديوك" أمام الأرجنتين.

خضع اللاعب بعد ذلك لجراحة في مدينة إنسبروك النمساوية.

وفيما لم يعلن بايرن عن موعد عودته، تناهز فترة الغياب في إصابات مماثلة الستة أشهر.

كما أعلن بايرن الذي يخوض مواجهة نارية على أرض مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن مهاجمه الفرنسي اليافع ماتيس تيل الغائب منذ نهاية آذار/مارس لإصابة في العضلات المقرّبة، عاد إلى التمارين يوم الأحد. بعد قدومه إلى بافاريا الصيف الماضي، سجّل ابن السابعة عشرة أربعة أهداف في 16 مباراة في موسمه الأول في البونسدليغا.