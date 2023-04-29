لا غالب ولا مغلوب بين أونيون برلين وباير ليفركوزن



وبذلك رفع أونيون برلين رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بينما بات في جعبة باير ليفركوزن 48 نقطة في المرتبة السادسة.

وتساوى فرايبورغ مع أونيون برلين على مستوى النقاط بفضل فوزه الثمين على مستضيفه كولن بهدف نظيف من توقيع الياباني ريتسو دوان (54) ليصبح الأول رابعًا بفارق الأهداف خلف الأخير.

وضمن نفس المرحلة، رفع لايبتسيش رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس بتغلّبه على ضيفه هوفنهايم، صاحب المرتبة الرابعة عشرة برصيد 29 نقطة، بهدف دون ردّ بواسطة الفرنسي كريستوفر نكونكو (28).

وآلت نتيجة مباراة آينتراخت فرانكفورت وضيفه أوغسبورغ إلى التعادل الإيجابي (1-1).

افتتح إلفيس ريكسبيكاج، خطأ في مرمى فريقه (25)، النتيجة لفرانكفورت في حين بصم البوسني إيرميدين ديميروفيتش هدف أوغسبورغ (58).

أما شتوتغارت فقد غنم النقاط الثلاث من مواجهته لضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-1).