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الدوري الألماني

لايبسيتش يعلن إصابة نكونكو بتمزق في الأربطة

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أعلن فريق لايبسيتش المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني إصابة لاعبه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو بتمزق في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى دون تحديد مدة غيابه.

AFP

وكان نكونكو استبعد من قائمة منتخب فرنسا بطل العالم وحل محله كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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