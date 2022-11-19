لايبسيتش يعلن إصابة نكونكو بتمزق في الأربطة

من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 15:34 أعلن فريق لايبسيتش المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني إصابة لاعبه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو بتمزق في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى دون تحديد مدة غيابه.