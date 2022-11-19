لايبسيتش يعلن إصابة نكونكو بتمزق في الأربطة من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 15:34 أعلن فريق لايبسيتش المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني إصابة لاعبه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو بتمزق في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى دون تحديد مدة غيابه. AFP وكان نكونكو استبعد من قائمة منتخب فرنسا بطل العالم وحل محله كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني. الدوري الألماني كريستوفر نكونكو السابق أونيون برلين يسقط أمام فرايبور اقرأ التالي - آخر الأحداث November 19, 2022 15:34 لايبسيتش يعلن إصابة نكونكو بتمزق في الأربطة November 13, 2022 22:31 أونيون برلين يسقط أمام فرايبورغ برباعية November 13, 2022 18:16 ماينتس يفرض التعادل على آينتراخت فرانكفورت November 13, 2022 14:08 دورتموند لا يستطيع الاحتفاظ ببيلينغهام November 12, 2022 21:14 بايرن ميونيخ يعزّز صدارته للدوري الألماني November 12, 2022 18:02 لايبتسيش يغنم النقاط الثلاث من بوابة فيردر بريمن November 11, 2022 22:30 بوروسيا دورتموند يتلقى خسارة جديدة ورامي يتألق November 9, 2022 23:19 لايبتسيش يهزم فرايبورغ November 9, 2022 14:50 بايرن يعلن إصابة مانيه دون الكشف عن مدة غيابه November 8, 2022 22:27 فوز كبير لبايرن ميونيخ على فيردر بريمن