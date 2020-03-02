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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

لايبزيغ يعتذر بعد طرده مشجعين يابانيين خوفا من كورونا

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قدّم نادي لايبزيغ الألماني الاثنين اعتذاره لمجموعة من المشجعين اليابانيين تمّ إجبارهم الأحد على مغادرة ملعب "ريد بول أرينا" خلال المباراة التي تعادل فيها 1-1 مع ضيفه باير ليفركوزن خوفاً من فيروس كورونا.

Reuters

وأعرب لايبزيغ في بيان له عن أسفه الشديد جرّاء ما حصل، مشيرا إلى أنّ رجال الامن الخاص "تلقوا تعليمات بتكثيف عمليات التفتيش على مجموعات معينة بسبب المخاطر المحتملة".

وأضاف: "للأسف، وسط الشكوك الكبيرة المحيطة بهذا الموضوع، تمّ ارتكاب خطأ من جانبنا".

ولفت البيان إلى أنّ النادي حاول الاتصال بالمشجعين البالغ عددهم حوالي عشرين شخصاً، "من أجل دعوتهم إلى المباراة المقبلة على أرضنا".

وعلى الرغم من أنّ ألمانيا لم تتأثر بشدة بفيروس كورونا مثل الجارة إيطاليا، إلاّ أنّ عدد الحالات ارتفع لديها الاثنين إلى 157 حالة، بعد أن كان 129 الأحد.

وانتشر فيروس "كوفيد-19" حتى الآن في عشر ولايات من أصل 16 في ألمانيا، مع تواجد أكثر من نصف الحالات المؤكدة في ولاية شمال الراين-وفستفاليا، وهي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.

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