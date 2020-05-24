وأحرز تيمو فيرنير هاتريك في الدقائق 11، 48، 75، الدانماركي يوسف بولسن 23، والنمساوي مارسيل سابيتسر 36، أهداف الفريق الفائز.

هذا أول هاترك ذهاباً وإياباً لنفس اللاعب في نفس الفريق منذ عام 1999.

لايبزيغ في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، أما ماينتس ففي المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وفي تفاصيل المباراة، ضرب لايبزيغ باكراً حيث افتتح التسجيل بعد 11 دقيقة عبر هدافه فيرنير الذي وصلته الكرة من الجهة اليمنى بعرضية من النمساوي كونراد لايمر، فتلقفها مباشرة لترتد من ظهر مدافع ماينتس الهولندي جيفري بروما وتخدع الحارس فلوريان مولر.

ولم ينتظر الضيوف طويلاً لتعزيز التقدم بكرة رأسية بولسن إثر عرضية من الجهة اليمنى عبر سابيتسر (23).

وواصل لايبزيغ أفضليته المطلقة وحصل على فرص بالجملة لتأكيد فوزه الخامس في مواجهته الثامنة مع ماينتس (فاز الأخير مرة واحدة عام 2018 بثلاثية نظيفة)، واستثمر احداها في الدقيقة 37 إثر ارتباك داخل منطقة المضيف وصلت على إثره الكرة الى سابيتسر الذي سددها متقنة في الزاوية اليسرى العليا.

لكن إصابة لايمر عكرت فرحة لايبزيغ واضطر ناغيلسمان إلى استبداله بالفرنسي نوردي موكييلي قبيل نهاية الشوط الأول الذي تميز بالاحتكاكات ما أسفر عن خمسة انذارات، بينها ثلاثة للضيوف الذين استهلوا الشوط الثاني بقوة ووجهوا الضربة القاضية لماينتس بهدف رابع جاء اثر هجمة مرتدة ولعبة جماعية انتهت على إثرها الكرة على الجهة اليسرى عند السلوفيني كيفن كامبل الذي عكسها لفيرنر، فأطلقها الأخير في سقف الشباك (48).

في الدقيقة 76 عبر فيرنر بتمريرة من ركلة حرة لبولسن، رافعاً رصيده الى 24 هدفاً، (الأفضل له منذ أن بدأ مشواره في الدوري موسم 2013-2014 مع شتوتغارت)، وفي المركز الثاني على لائحة هدافي هذا الموسم خلف المهاجم البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (27)، وإلى 12 هدفاً في مرمى ماينتس من أصل ثماني مواجهات بين الفريقين حتى الآن.

كما رفع لايبزيغ بهذا الهدف رصيده إلى 68 في الدوري هذا الموسم، ليحطم الرقم القياسي الذي حققه في كامل موسم 2016-2017.