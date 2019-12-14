لايبزيغ المتصدر يرفع سقف التحدي في مواجهة مونشنغلادباخ

ارتقى لايبزيغ لصدارة الدوري الألماني ولو بصفة مؤقتة بفوزه على فورتونا دوسلدورف 3-0 السبت في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

سجل لفريق "الثيران الحمر" الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا التشيكي باتريك شيك (2) ونجمهم الدولي تيمو فيرنر رافعا رصيده إلى 16 هدفا بفارق اثنين عن ليفاندوفسكي (58 من ركلة جزاء) والمدافع الفرنسي نوردي موكييلي (75).

وللمرة الأولى في مسيرته، سجل فيرنر في ست مباريات تواليا في الدوري بلغ فيها رصيده 10 أهداف.

وقد يخسر لايبزيغ صدارته حين يلعب بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد الساعة 17.30 مساء بتوقيت مكّة المكرمة في مواجهة مضيفه فولفسبورغ. ويملك لايبزيغ 33 نقطة مقابل 31 لمنافسه غلادباخ.





