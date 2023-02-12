كولن يهزم آينتراخت فرانكفورت والنجم التونسي السخيري يبصم بثنائية

ودخل آينتراخت فرانكفورت اللقاء وهو من بين الأندية الأقوى معنوياً في الدوري بعدما تجنب الهزيمة منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر حين خسر على أرضه أمام بوروسيا دورتموند (1-2).

لكن كولن الذي بدأ العام الجديد بانتصار كاسح على فيردر بريمن 7-1 قبل أن يكتفي بالتعادل في المراحل الثلاث التالية، فاجأه الأحد وألحق به الهزيمة الخامسة هذا الموسم قبل تسعة أيام من الموعد المنتظر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي متصدر الدوري الإيطالي.

وفشل آينتراخت فرانكفورت بالتالي في الاستفادة من خسارة لايبزيغ أمام أونيون برلين 1-2 السبت للتقدم الى المركز الرابع وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السادس.

ويدين كولن بفوزه السادس الذي رفع به رصيده الى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، إلى التونسي إلياس السخيري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث (71 و86) بعدما كان تيمو هوبرس صاحب هدف الافتتاح في مستهل الشوط الثاني (49).

وحقق هرتا برلين فوزه الأول لعام 2023 وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1.

وبموازاة تألق جاره الأقل عراقة أونيون برلين الذي يحتل الوصافة بفارق نقطة فقط خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر، يعاني هرتا برلين الأمرين ولم يذق طعم الفوز منذ تغلبه على كولن 2-صفر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنه نجح الأحد في تجديد الموعد مع الانتصارات ورفع رصيده الى 17 نقطة في المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه في نهاية الموسم بخوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك بفضل أربعة أهداف لجيسيك نغانكام (30) ومارتون دارداي (52) والبديلين ديري شيرهانت (1+90) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (7+90 من ركلة جزاء) مقابل هدف للسويسري نيكو إلفيدي (17).

وقبل أسبوع على استضافته بايرن ميونيخ، مني مونشنغلادباخ بهزيمته الثالثة في خمس مباريات خاضها في 2023 والخامسة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز العاشر.

