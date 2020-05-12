كولن يفتقد تميمة حظه بسبب الإجراءات الصحية الصارمة

سيفتقد كولن تميمة الحظ "الجدي هينيس" لأول مرة في 12 عاماً عندما يستأنف مبارياته في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد المقبل أمام ضيفه ماينتس بعد أن حرمت القيود الصحية الصارمة رمز النادي من الظهور في الملعب.

وسيصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف نشاطها يوم السبت بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا لكن المباريات ستقام بدون جماهير.

وسيكون هناك حوالي 300 شخص، من بينهم اللاعبون والأجهزة الفنية والحكام، داخل وحول الإستادات خلال أيام المباريات لتقليص مخاطر العدوى.

ومن الأشياء التي تحظرها القيود التمائم وبينها الجدي هينيس الذي يتم الاحتفال به في الملعب قبل انطلاق أي مباراة لفريق كولن على أرضه.

وذكرت صحيفة إكسبريس التي تصدر في مدينة كولونيا أنها ستكون المرة الأولى منذ 2008 التي لا يظهر فيها الجدي في الملعب قبل انطلاق أي مباراة.